İzmir'de uyuşturucu operasyonu!

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ele geçirildi.
İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarda bazı şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda H.B, S.Y, S.H.Ç, A.K. ve B.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. ve H.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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