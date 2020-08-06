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06 Ağustos 2020 Perşembe 00:16:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 00:16:00

İzmir'de Türk karasularına geri itilen 82 sığınmacı kurtarıldı

Kaynak: AA

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İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 82 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacının olduğu bilgisinin üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bottaki 42 sığınmacıyı kurtardı.

Karaburun açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 40 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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