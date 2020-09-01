İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı
Kaynak: AA
İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde yabancı uyruklular bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bottaki 40 sığınmacı kurtarıldı.
Kıyıya getirilen sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
- İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı
- İETT otobüsüyle yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı
- Meteoroloji uyardı! Sıcak hava dalgası geliyor
- 25 yaşındaki başpehlivan sokak ortasında öldürüldü
- Selimiye Camii'ni sis kapladı, muhteşem görüntü ortaya çıktı
- Kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu