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22 Temmuz 2023 Cumartesi 22:24:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 22:24:00

İzmir'de serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu

Kaynak: IHA

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İzmir'in Kınık ilçesinde serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu

Olay, 16.30 sıralarında Kınık ilçesi Elmadere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için köy deresine giren 12 yaşındaki Doğukan Ay'ın boğulduğunu fark eden yakınları dereye girerek karaya çıkardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıklarını kontrollerde 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Etiketler : Kınık ilçesi dere boğulma çocuk boğulma
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