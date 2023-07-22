İzmir'de serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu
Kaynak: IHA
İzmir'in Kınık ilçesinde serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu
Olay, 16.30 sıralarında Kınık ilçesi Elmadere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için köy deresine giren 12 yaşındaki Doğukan Ay'ın boğulduğunu fark eden yakınları dereye girerek karaya çıkardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıklarını kontrollerde 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
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