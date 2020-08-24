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24 Ağustos 2020 Pazartesi 22:57:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 22:57:00

İzmir'de otomobil LPG bakım servisinde patlama: 2 yaralı

Kaynak: AA

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İzmir'in Buca ilçesinde, otomobil LPG bakım ayar servisinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

629 sokakta otomobil LPG sistemlerinin bakım ve ayarlarının yapıldığı iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle önce patlama yaşandı, ardından yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan işçiler ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Yangın, daha sonra itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Patlama nedeniyle çevredeki bazı iş yeri ve araçlarda da hasar meydana geldi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın incelemelerde bulundu.

Aşkın gazetecilere, saat 20.15 sıralarında iş yerinde bir patlama meydana geldiğini belirterek, "Sabotaj ihtimalini düşünmüyoruz. Gaz sıkışmasından patlama oluyor. 2 yaralımız var. Durumlarının ağır olduğu söyleniyor, hastanede tedavileri devam ediyor. Küçük çaplı yangın çıktı patlama sonrası. İtfaiye müdahale etti, söndürüldü. Şu anda çevrede araştırmalarımız devam ediyor. Yaralılara Allah acil şifalar versin" ifadelerini kullandı.

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