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05 Ağustos 2023 Cumartesi 13:51:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 13:51:00

İzmir'de makilik alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan Gölcük yolunda bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangının büyüyüp makilik alana sıçraması sonrası bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Etiketler : izmir ödemiş makilik yangın
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