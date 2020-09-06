06 Eylül 2020 Pazar 00:36:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 00:53:00
İzmir'de korku dolu anlar! 5 katlı apartman alev alev yanıyor
Kaynak: İHA
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İzmir'in Bayındır ilçesinde 5 katlı bir apartman alev alev yanıyor. Olay yerine onlarca itfaiye ekibi sev edilirken, itfaiye ekipleri apartman içerisinde mahsur kalanların olup olmadığını araştırıyor.
İzmir'in Bayındır ilçesinde 5 katlı bir apartman alev alev yanıyor. Olay yerine onlarca itfaiye ekibi sev edilirken, itfaiye ekipleri apartman içerisinde mahsur kalanların olup olmadığını araştırıyor.
- İzmir'de korku dolu anlar! 5 katlı apartman alev alev yanıyor
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