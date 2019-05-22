İzmir'de gasp girişiminde bulunan 3 kişi tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde darbettikleri kuyumcu çiftin çantasını almaya çalıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 17 Mayıs'ta Bülent Baratalı Bulvarı üzerindeki kuyumcu dükkanını kapatarak Cırmantepe mevkisinde bulunan evlerine doğru yürüyen M.A.E. ve E.E. çiftini takip eden Bahar K. (21) ve Musa Ö. (19), evin önünde su isteme bahanesiyle çifti durdurdu.

Tabanca doğrultarak yanlarındaki çantayı isteyen zanlılara çiftin karşı çıkması sonrası boğuşma yaşandı.

Bu sırada darbedilen çiftin bağırarak yardım istemesi üzerine zanlılar olay yerinden kaçtı.

Polisin kamera görüntülerinde yaptığı araştırmada Erkan K'nin (31) de gözcülük yaptığı saptandı.

Soruşturma kapsamında adresleri tespit edilen zanlılar, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, tutuklandı.

(AA)