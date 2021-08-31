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31 Ağustos 2021 Salı 09:15:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2021 Salı 09:15:00

İzmir'de feci kaza: 5 yaralı

Kaynak: AA

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İzmir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Metehan Ö. idaresindeki 35 KOV 48 plakalı otomobil, Dedebaşı Mahallesi Anadolu Caddesi Bayraklı mevkisinde Coşkun K. yönetimindeki 35 KLT 49 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan Metehan Ö'nün kullandığı araç park halindeki otomobil ve kamyonete de çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Metehan Ö, A.K, B.B, D.K. ve C.A. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler : İzmir Karşıyaka i kaza yaralı
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