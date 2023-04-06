İzmir'de evinin kapısında başından vurulan kadın öldü
Kaynak: AA
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kadının tartıştığı komşusu tarafından kapının ardından açılan ateşle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Ertuğrul Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde iddiaya göre aralarında husumet bulunan Hanife Doymuş (56) ile 18 yaşındaki komşusu D.Y arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Evin önünde yaşanan arbede sırasında Doymuş'un bir damacanayı üzerine fırlatarak kapıyı kapatması üzerine D.Y (18), yanındaki tabancayla ateş etti.
Kurşunun kapıyı delerek başına isabet etmesi sonucu Doymuş, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, şüpheli D.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı D.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- İzmir'de evinin kapısında başından vurulan kadın öldü
- İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı
- Adıyaman'da depremzedeler prefabrik evlere yerleştiriliyor
- Malatya'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
- Sadece 20 gün yaşıyor, Bu çiçeği koparan yandı
- Yeni evli doktor çift yardıma koştu