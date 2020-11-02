İzmir'de depremzedelerin malzemelerini alıp büfede satıyordu! Tutuklandı!

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02 Kasım 2020 Pazartesi 14:35:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 14:51:00

İzmir'de depremzedelerin malzemelerini alıp büfeye satarken yakalanmıştı... Tutuklandı

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İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından sosyal medyada gündem olan bir videoda kendisini depremzede olarak tanıtarak yardıma muhtaç olduğu izlenimi veren 42 yaşındaki Yavuz Ş. isimli şüpheli İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınıp tutuklandı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından sosyal medyada gündem olan bir videoda kendisini depremzede olarak tanıtarak yardıma muhtaç olduğu izlenimi veren 42 yaşındaki Yavuz Ş. isimli şüpheli İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınıp tutuklandı.

İzmir'deki depremin ardından başlatılan yardım kampanyalarını suiistimal eden şüphelilere göz açtırılmıyor. Sosyal medyaya yansıyan bir videoda kendisini depremzede olarak tanıtarak yardıma muhtaç olduğu izlenimi veren 42 yaşındaki Yavuz Ş. isimli şüpheli İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Sabah'ta yer alan haberde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yavuz Ş. emniyetteki sorgusunun ardından İzmir Adalet Sarayı'na sevk edildi. Yavuz Ş. yapılan savcılık sorgusunun ardından 'bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından tutuklama talebiyle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Burada sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KENDİNİ DEPREMZEDE GİBİ GÖSTERDİ

Yurt genelinde başlatılan yardım kampanyaları sonrası Twitter üzerinden bir vatandaşın, kendisini depremzede gibi göstererek yardım aldığı ve yardım malzemelerini sattığına ilişkin bir video paylaşıldı. Söz konusu videodaki kişinin Yavuz Ş. olduğu belirlendi.

Etiketler : İZMİR DEPREM TUTUKLAMA Yavuz Ş
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