İzmir'de bir öğrenci mezuniyetinden bir gün önce akıma kapılarak öldü
İzmir'in Urla ilçesinde mezuniyetinden bir gün önce elektrik akımına kapılan konservatuvar öğrencisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün akşam Bademler Mahallesi'ndeki bir site bahçesinde arkadaşlarıyla voleybol oynayan Mert Motör (25), dinlenmek için elektrik direğine yaslandı.
Bu sırada akıma kapılan Motör, 112 Acil Servis ekiplerince Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı Opera Ana Sanat Dalı son sınıf öğrencisi Motör, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Motör'ün ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bu arada, DEÜ Devlet Konservatuvarında bu akşam yapılacak mezuniyet töreninin Motör'ün ölümü nedeniyle ertelenebileceği öğrenildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İzmir'de bir öğrenci mezuniyetinden bir gün önce akıma kapılarak öldü
- Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu
- Valilikten önemli uyarı! Rize'de sel ve heyelanlara karşı dikkatli olunması istendi
- Trabzondaki sel faciasında bir acı haber daha! Bakan Soylu açıkladı
- DHKP/C'nin hücre sorumlusu terörist tutuklandı