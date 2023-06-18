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18 Haziran 2023 Pazar 13:42:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 13:42:00

İzmir'de bir evde yabancı uyruklu 3 kişinin cesedi bulundu

Kaynak: AA

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İzmir Bayraklı'daki bir evdeki derin dondurucuda yabancı uyruklu 3 şahsın cansız bedeni bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu 3 kişinin cesedi bulundu. İhbar üzerine Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki bir eve giden polis ekipleri, evdeki derin dondurucuda 3 ceset buldu.

Olay yeri inceleme şubesi ekipleri çalışma başlatırken evin çevresinde güvenlik önlemi alındı. Yapılan ilk incelemede ölenlerin yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Etiketler : izmir derin dondurucu yabancı uyruklu ceset
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