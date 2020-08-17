İzmir'de bilardo salonları yeniden açılıyor

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu, bilardo salonlarında alınması gereken önlemleri belirledi.

Bu çerçevede KOVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yayımlanacak "KOVID-­19 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler" başlıklı bölümde belirtilen tedbirler uygulanacak.

HAFTADA EN AZ BİR KEZ DENETLENECEK

Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak bilardo salonları haftada en az bir kez denetlenecek.

Tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.