16 Temmuz 2020 Perşembe 21:35:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 21:35:00
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: DHA
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İzmir'in Urla ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre; merkez üssü İzmir'in Urla ilçesinde, saat 21.09’da, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7.00 kilometre altında meydana geldi.
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