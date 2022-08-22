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22 Ağustos 2022 Pazartesi 19:56:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2022 Pazartesi 19:56:00

İzmir'de 128 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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İzmir'in Karaburun, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 128 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 80 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik, geri itildiği belirlenen Dikili açıklarındaki 32, Çeşme açıklarındaki 16 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Etiketler : Sahil Güvenlik Komutanlığı İzmir göçmen
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