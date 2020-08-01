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01 Ağustos 2020 Cumartesi 00:47:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2020 Cumartesi 00:47:00

İzmir ve Manisa'daki yangınlar kontrol altına alındı

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İzmir ve Manisa'daki yangınlar hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Şu ana kadar 3 hektarlık ormanlık alan yangından etkilenmiştir." dedi. Bakan Pakdemirli ayrıca 2 yangının da kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir ve Manisa'daki yangınlarının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in Seferihisar ilçesinde askeri tatbikatı sahası içindeki otluk alanda başlayan yangınla Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar bölgesinde çıkan yangınlar hakkında bilgi verdi.

Her iki yangının da kısmen kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"İzmir Seferihisar yangınımız kısmen kontrol altına alınmıştır. Manisa Turgutlu Akçapınar'daki yangın da kısmen kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar 3 hektarlık ormanlık alan yangından etkilenmiştir."

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