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03 Temmuz 2019 10:53 | Çarşamba

İzmir Uzundere köyündeki bu pazarda sadece kadınlar çalışıyor

İzmir Uzundere köyünde yaşayan kadınlar, kurdukları pazar yerinde el emeği ürünlerini satıyor. Birkaç kadının girişimiyle başlayan üretici kadın pazarı’nda şimdi 70 kadın alın teriyle para kazanıyor.

İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere köyünde sadece kadınların çalıştığı pazar yeri dikkat çekiyor. Birkaç kadının ön ayak olmasıyla kurulan pazar yeri, artık 70 kadının ekmek teknesi durumunda. Kadın üreticiler gözlemeden, böreğe; el işi ürünlerden, semaverde demlenen taze çaya; keçi ayranından, turşuya; sebze meyveden, zeytin yağına kadar pek çok ürünün satışını yapıyor. Uzundereli kadınların en büyük isteği ise kooperatif çatısı altında alın teri ile ürettikleri ürünlerin satışını yapmak. 

PARA KAZANDI, TURA ÇIKTI 

Pazar kurulana kadar yakın çevresine yaptığı yiyecekleri sattığını, pazara çıktıktan sonra ise daha fazla para kazanıp öz güveninin yerine geldiğini belirten pazarcı Aliye Çetin, “Eskiden beri üretiyorduk ama 8 yıldır ürettiklerimizi daha rahat satıyoruz. Pazarı kurduğumuzdan beri satışlarımız iyi gidiyor. Ancak biz daha fazla tanıtım ve kooperatifleşmek istiyoruz. Pazarda kendi ürünlerimi satmadan önce kocam olmadan bir yere gidilmez sanırdım. Şimdi turlara çıkıyorum. Pazarda kazandıklarımla 57 il gezdim. İyi kötü çocukları da okuttuk. Ayaklarımın üzerinde duruyorum. Evimizin haftalık kazancını sağlıyorum” dedi. 

“8 YILDA 70 KADIN OLDUK” 

Pazarda kurduğu tezgahta hamur açıp gözleme yapan Fatma Sarıkaya ise üretici kadın pazarının öncülerinden. Sarıkaya, pazarın kurulma sürecini şu sözlerle anlattı: “Pazarımızı yaklaşık 8 yıl önce kurduk. Ben burada önce börek yapıp satıyordum. Zabıtaların beni kaldırması sonrası eski muhtarımız bize yardımcı oldu ve buraya kadınlar pazarı kurmak istedik. 2-3 kadın arkadaş belediyeden izin aldık ve pazarımızı kurduk. Burada kadınlar el emeği ürünlerini satıyor. Bazı arkadaşlarımız yeşillik ve çay satıyor. Üretip satıyoruz. Bu pazara birkaç kadınla başladık ama 8 yılda 70 kadın olduk. Burada ortamımız çok güzel.” 

HER PERŞEMBE PAZAR KURULUYOR 

Eğitimci Ayşen Kebapçı ise, her perşembe kurulan pazara arkadaşları ile birlikte geldiğini söyledi. Kebapçı, “Bizler perşembe günleri bu pazarda üreten kadınları görmekten çok mutluyuz. Buraya arkadaşlarla gelip gözleme yiyoruz. Pazarın arkasındaki kütüphanenin de aktif şekilde kullanılıyor olmasını görmek bizi mutlu ediyor” diye konuştu. 

İHA

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