İzmir'de bir deprem daha! Beşik gibi sallanıyor

İzmir Urla açıklarında 4,2'lik deprem meydana geldi
Afad, İzmir Urla açıklarında 4,2'lik deprem meydana geldiğini açıkladı.
Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Urla ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.16'da Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin İzmir'in Urla ilçesine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta ve 6,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM: İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 22.16'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) November 2, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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