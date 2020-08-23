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23 Ağustos 2020 Pazar 20:06:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 20:06:00

İzmir Seferihisar'daki yangında onlarca araç küle döndü

Kaynak: AA

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İzmir Seferihisar'da otluk alanda başlayan yangın giderek yayıldı. Bölgede bulunan park halindeki 50'ye yakın araç yangında kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı noktaya yakın yerde bulunan yaklaşık 50 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde bulunan Ekmeksiz Plajı yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın aktardığı habere göre, ihbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 12 arazöz sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının evlerin yanına kadar ilerlediği öğrenildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

YAKLAŞIK 50 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Öte yandan, yangın alanının yakınında bulunan plaja denize girmek için gelenlerin araçları da yangından etkilendi.

Yangın bölgesinin yanındaki yolda park halinde bulunan yaklaşık 50 araç, yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Hem yangının çıkış nedeni hem de yangından etkilenen araçların kesin sayısının yapılan incelemelerinin ardından açıklanacağı bildirildi.

"EVİN ANAHTARI BİLE YANMIŞ"

Ailesiyle Ekmeksiz Plajı’na giden Nida Akçay plajda oldukları sırada yukarı tarafta yangın çıktığını duyduklarını ve buraya doğru gittiklerini belirtti.

Bölgeye gidince araçların yandığını gören Akçay, şu şekilde konuştu:

"Bizim arabamız da yandı. Nasıl döneceğiz bilmiyorum. Çantamız, paramız, kartlarımız, hepsi içinde yandı. Evin anahtarı bile yok. Hepsi içinde yanmış."

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