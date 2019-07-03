İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla mücadele şubesi ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı olarak İzmir merkezli Trabzon, Çorum ve Aydın’da çok sayıda adrese operasyon düzenledi.



Aramalarda 16 şüpheli gözaltına alındı.



1 kişinin yurtdışına kaçtığının belirlendiği operasyonda diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



Aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel dökümanlara el kondu.



Gözaltına alınan örgüt üyeleri sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğü Mali Suçlarla mücadele şubesine getirildi.

