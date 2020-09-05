İzmir Karaburun'da dalgıç kıyafetli bir kişinin cesedi bulundu
Kaynak: AA
İzmir'in Karaburun ilçesi sahilinde üzerinde dalgıç kıyafeti bulunan cesedin kimlik teşhisi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldüğü bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Saipaltı'daki balıkçı barınağı mendireği yakınlarında, çevredekiler dalgıç kıyafeti giymiş bir kişinin hareketsiz şekilde bulunduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, cesedi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
- İzmir Karaburun'da dalgıç kıyafetli bir kişinin cesedi bulundu
- Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan minik kız oyuncak köpeğiyle bile oynayamıyor
- Karısı boğazından bıçakladı! Eşini boğarak öldürdü
- Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor
- Define ararken dinamit patlattılar: 1 ölü, 1 yaralı
- Milli kayakçımız Sıla Kara'dan koronavirüs uyarısı: Gençliğinize güvenmeyin