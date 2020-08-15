İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın simge hayvanlarından zürafa 'Zarife' öldü
Kaynak: AA
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın ilgi çeken hayvanlarından olan Zarife isimli zürafa, yaşamını yitirdi.
Çiğli Sasalı'daki Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden Zarife, bu sabah ölü bulundu.
Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak olan Zarife'nin 1 Temmuz 2007 doğumlu olduğu, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden 18 Aralık 2008'de getirildiği aktarıldı.
Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, çok üzgün olduklarını kaydetti.
Zarife'nin otopsi işlemlerinin ardından park içine gömüleceğini bildiren Afşin, "Buradaki tüm hayvanlar bizlerin çocukları gibi. Zarife de kızım gibiydi. İnanın üzüntüden ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.
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