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01 Kasım 2020 Pazar 20:23:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 20:23:00

İzmir depremiyle bir bölümü yıkılan Karagül Apartmanı yıkıldı

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İzmir'le birlikte Türkiye'yi yasa boğan 6.6 büyüklüğündeki depremde bir bölümü yıkılan Bayraklı'daki Karagül Apartmanı'nın geri kalan bölümü de kontrollü olarak yıkıldı.

Kontrollü yıkım öncesi AFAD ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yıkımda binaya getirilen vince bağlı yıkım makası kullanıldı.

Yıkım sırasında toz bulutu oluştu. İtfaiye ekipleri su tutarak tozu azaltmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar yıkımı uzaktan izledi. Binada yaşayan bazı sakinler de evlerinin yıkılışını hüzünle izledi.

Binadan geriye kalan molozlar yarın sabah yapılacak incelemenin ardından kaldırılacak.

Etiketler : izmir deprem izmir depremi karagül apartmanı yıkım
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