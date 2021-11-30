İzmir açıklarında bir deprem daha

İzmir açıklarında bir deprem daha

Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında saat 13.32'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.32'de merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,2 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Çeşme ilçesine 68,37 kilometre mesafede olduğu belirlendi.