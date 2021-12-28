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28 Aralık 2021 Salı 00:41:00 - Güncelleme:28 Aralık 2021 Salı 00:41:00

İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı ve lastik bottaki 66 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Çeşme açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botları gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 66 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : izmir çeşme düzensiz göçmen
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