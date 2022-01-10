VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
Akdeniz bölgesinin batısı için fırtına uyarısı
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Bakan Soylu: Tüm tedbirleri başarıyla uyguladık
Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı
Türkiye'de 65 bin 236 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'nin ilk cep uydusu 13 Ocak'ta uzaya fırlatılacak
NATO, Rusya ile bu haftaki görüşmelerden hemen sonuç beklemiyor
Çelik'ten HDP'li Güzel'in teröristle fotoğrafına tepki
Pfizer'in Kovid-19 ilacının AB'de kullanımı için başvuru yapıldı
HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırlandı
Silah kazası sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 838 bine yaklaştı
Macron, sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini açıkladı
AK Parti'li Karahocagil'den Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu vergisi' çıkışı: Vay bu milletin haline
Sokak olaylarına karışan şahıs itiraf etti
Başbakan Garibaşvili: Türkiye'den satın almaya karar verdik
Kimlik kartlarında yeni dönem!
HDP'li vekile tepki: Dokunulmazlığı kaldırılmalı
Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar ayrıldı!
Avcılar'da inşaat alanında göçük
MİL-TAR'da son aşamaya gelindi
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi olağanüstü toplanıyor
10 Ocak 2022 Pazartesi 23:57:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 23:57:00

İzmir açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : düzensiz göçmen izmir çeşme ilçesi
Alayınız sahte

Alayınız sahte
Annesinin kopyası çıktı

Annesinin kopyası çıktı
Reklam piyangosu

Reklam piyangosu
2 saatlik performans

2 saatlik performans
Dominik öncesi fasulye dopingi

Dominik öncesi fasulye dopingi
Evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyor iddiası

Evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyor iddiası
Oryantalden daha rahat giyinenler var

Oryantalden daha rahat giyinenler var
Seyirci için oyunculuk önemli

Seyirci için oyunculuk önemli
Ankara'da evleniyor iddiası

Ankara'da evleniyor iddiası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER