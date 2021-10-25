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25 Ekim 2021 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 09:00:00

İyot eksikliği zeka geriliğine neden olabilir

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Uzmanlar, yeterli iyot alımının çocukların zeka gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulayarak dünyada iyot eksikliği nedeniyle yeterli seviyede zeka gelişimini tamamlamamış yaklaşık 30 milyon çocuk olduğunu belirtti.

Uzmanlar, yeterli iyot alımının çocukların zeka gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulayarak dünyada iyot eksikliği nedeniyle yeterli seviyede zeka gelişimini tamamlamamış yaklaşık 30 milyon çocuk olduğunu belirtti. İyot alımının çocukta zeka gelişimi, yetişkinlerde ise tiroid fonksiyonu ve üreme sağlığı için çok önemli olduğunu dile getiren Endokrinoloji uzmanı Dr. Cafer Kaya, yeterli iyot alınmaması halinde tiroid bezinin kendisi ve nodül varsa nodüllerde büyüme izlenmesi durumunda bazı şikayetlerin de ortaya çıkabileceğini söyledi.

FAZLASI ZARARLI OLABİLİR, TEST YAPTIRILMALI

Eksikliği kadar İyot fazlalığının da insan sağlığına zararlı olabileceğini belirten Endokrinoloji uzmanı Dr. Cafer Kaya, özellikle hamile kadınların ve emziren annelerin belirtilen dozların üzerinde iyot kullanmamaları gerektiğinin altını çizdi. İyot fazlalığının tiroidin papiler kanserine ve hipertiroidiye neden olabileceğinden iyot kullanımında mutlaka doktora danışılması gerektiğini ifade etti. İdrarda iyot atılımı testi ile vücuttaki iyot miktarının öğrenilebildiğini söyleyen Kaya, özellikle Hashimoto tiroiditi veya hipotiroidizm durumlarında iyot takviyesinin doktor tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Etiketler : İyot eksikliği Dr. Cafer Kaya Hashimoto tiroiditi hipotiroidizm
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