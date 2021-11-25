İyilikleri çoğaltma hareketi

Kütahya'da lise öğrencileri "Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz" sloganıyla yardım hareketi başlattı. Bakıma muhtaç engelli bir kadının evine giderek temizlik yapan gençler faydalı olmanın mutluluğunu yaşadı.



YARDIMLARIN DEVAMI GELECEK

Kütahya'da Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı Kat Hizmetleri Dalı'nda öğrenim gören öğrenciler, "Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz" sloganıyla etkinlik başlattı. Gençler ilk olarak, yalnız yaşayan engelli Rabia Yıldırım'ın evini temizledi.

3 YILDIR TEK BAŞINA YAŞIYOR

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar, "Okulumuz bize engelli bireylere yardımcı olmak için talepte bulundu. Rabia Hanım 3 yıl önce yine kendisi gibi engelli olan eşini kaybetti. Bedensel engelli ve yalnız olduğu için evindeki birçok işini yapamamakta, bugün onu sevindirdik" dedi.

Öğrencilerden Merve Nur Köroğlu ve Burak Kazım Arıoğlu etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını, amaçlarının yüzlerde tebessüm oluşturmak olduğunu ifade etti.

Evi temizlenen bedensel engelli Rabia Yıldırım yapılan yardımın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.