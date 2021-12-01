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01 Aralık 2021 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 17:30:00

İyilik için buluştular

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İzmir'de geçen yıl ekim ayında yaşanan depremin ardından tanışan 70 gönüllü, "İzmir Yardım Ekibi" grubunu kurarak iyilik peşinde koşmaya başladı. Kendilerini "İzmir Yardım Ekibi" olarak tanımlayan farklı mesleklerden gönüllüler, muhtarlıklar, sosyal medya ve sokak ziyaretleriyle ulaştıkları ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyor.

İzmir'de geçen yıl ekim ayında yaşanan depremin ardından tanışan 70 gönüllü, "İzmir Yardım Ekibi" grubunu kurarak iyilik peşinde koşmaya başladı. Kendilerini "İzmir Yardım Ekibi" olarak tanımlayan farklı mesleklerden gönüllüler, muhtarlıklar, sosyal medya ve sokak ziyaretleriyle ulaştıkları ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyor.

Desteğe ihtiyaç duyanları evlerinde ziyaret ederek eksikleri belirleyen, yardımseverlerle köprü kurarak eşya ve giysi yardımlarını ulaştıran gönüllüler, badana, boya, tadilat ve tamirat işlerinden de geri kalmıyor. Ekip, şimdiye kadar 14 ev ve 3 okulun boya ve badana işlerini tamamladı, 100'den fazla çocuğa kıyafet ulaştırdı.

Ekip üyesi Şükrü Üzcan, iş dışında boş vakitlerde insanlara faydalı işler yapmak için bir araya geldiklerini söyledi. Depremden sonra ekibin kopmadığını söyleyen Üzcan, "Hiçbir kurum veya kuruluşa bağlı değiliz. İzmir'in çeşitli bölgelerinde yaşayan çeşitli mesleklerde çalışan bir topluluğuz. 18-55 yaş aralığında yaklaşık olarak 70 kişiyiz" dedi.

İhtiyaç sahiplerine ulaşmak için zaman zaman sokaklara dağıldıklarını anlatan Üzcan, şöyle konuştu:

"Birçok yerde araştırma yapıp gerçek ihtiyaç sahiplerini belirlemek istiyoruz. Muhtarlarımız da arayıp bize söylüyorlar. Biz de gidip yer tespiti yaptıktan sonra ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bugüne kadar 14 evi boyadık. Ev tadilatları yaptık. 3 okulun hem boya badanasını yaptık hem de kitaplık kurduk. Ramazan aylarında ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı dağıtıyoruz. Sokak hayvanları için projelerimiz var. Onlara da barınma ve beslenme desteği sağlıyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda ihtiyaç sahibi hangi canlı varsa destek oluyoruz."

Üzcan, 1 yılda yaklaşık 1000'in üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştıklarını, kış aylarıyla birlikte de sokakta yaşayan vatandaşlara battaniye ve yastık dağıtımını sürdürdüklerini dile getirdi.

Gönüllülerden Şebnem Uz da emekli olduğunu, vaktini hayır işleriyle harcamanın kendisini huzurlu hissettirdiğini belirterek, "Ben malzeme alma, getirme, götürme işlerini yapıyorum. Gerektiğinde kendi bütçemizden eksikleri tamamlıyoruz. Tamamen gönüllüyüz. Herkes elinden geldiği kadar destek veriyor. Maddi destek veremiyorsa boya, temizlik yaparak destek veriyor." diye konuştu.

Etiketler : İyilik için buluştular İzmir DEPREM İzmir Yardım Ekibi
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