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28 Ağustos 2022 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2022 Pazar 18:30:00

İyileşirken iyileştiriyor

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Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Pelin Avcu'nun kanserle mücadelesi hastalarına şifa dağıtmasına engel olamadı. ‘İyileştirirken ben de iyileşiyorum' diyen genç kadın 4 yıldır rahatsızlıklarına rağmen görevinin başında.

KASIM AYINDA HASTALIĞI NÜKSETTİ

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Avcu'ya 4 yıl önce karın ağrısı şikayeti üzerine yapılan tetkiklerde kolon kanseri teşhisi konuldu. Avcu, 6 ay boyunca gördüğü kemoterapi sonucu iyileşti. Geçen yıl kasımda hastalığın nüksetmesinden dolayı yapılan ameliyatla Avcu'nun böbreğinin ve pankreasının bir kısmı alındı.

Görevinin başında olduğunu, sonuna kadar da çalışacağını söyleyen Dr. Pelin Avcu, "Güçlü bir anneyim, kadınım ve hekimim. İnsanlara yardım etmek benim idealim. Böylece ben de daha kolay iyileşebilirim" diyor.

BEDEN GİBİ RUHUN DA KANSERİ VAR

8 aydır 2 haftada bir kemoterapi tedavisi gören Avcu, 5 yaşındaki oğlu verdiği güçle bir yandan hayata tutunmaya çalışırken bir yandan da hastalara hizmet veriyor. Hastalığın işine engel olmadığını belirten Avcu "Nasıl bedenin kanseri varsa aslında ruhun da kanseri var. Ruhun da iyileştirilmesi gerekiyor. Hastalara yardım etmek beni mutlu ediyor. Beni de iyileştiriyor. Bana da iyi geliyor" dedi.

Etiketler : pelin avcu kanser hasta
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