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17 Ağustos 2022 Çarşamba 07:00:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 07:00:00

İyi günde kötü günde eğitimde hep birlikte

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35 yıl önce nikah masasında 'iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta' diye birbirlerine söz veren Çakır çifti hayalini kurdukları üniversiteye de birlikte kavuştu. İki çocuk, iki torun sahibi çift, aynı üniversitenin aynı bölümüne yerleşti.

YILLARCA ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞTILAR

Niğde'de 35 yıl önce evlenen Mahmut ve Ayşe Çakır çiftinin Şeyma ve Ahmet Enes isimlerinde iki çocukları dünyaya geldi. Bir kamu kurumunda çalışan Mahmut Çakır ile terzilik ve kantin işletmeciliği yapan eşi Ayşe Çakır, yıllarca hem iş hayatıyla hem de çocuklarını büyütmekle uğraştı. Bu süreçte eğitim hayatlarını tamamlayan çocuklardan Şeyma Engin sınıf öğretmenliği, Ahmet Enes ise arkeolog oldu. Mahmut Çakır da geçen yıl emekli oldu.

Ayşe Çakır, "İmza atarken sadece 'iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta' diyoruz ya, hayatı birlikte yaşamak lazım. Okulda da sınıfta da birlikte yaşamak lazım. Biz de eşimle bunun için uğraştık. Çok şükür nasip oldu" dedi.

TORUNLARIYLA BİRLİKTE GEZDİLER

Yıllardır özlemini çektikleri üniversite hayatını tatmak isteyen çift, yaptıkları hazırlık ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Ayşe Çakır, 274.92, Mahmut Çakır ise 267.65 puan aldı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazanan çift, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'ne yerleşti. Çakır çifti, çocukları ve torunları Yusuf Alp (6) ve Ali Aybars Engin (4) ile fakülteyi gezerek, öğrenci sıralarına oturup fotoğraf çektirdi.

Eşiyle üniversite okuyacağı için çok heyecanlı olduğunu belirten Mahmut Çakır "Bu sıralara oturmak bizim için erişilmez bir yerdi" diye konuştu.

Etiketler : eğitim üniversite yaşam
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