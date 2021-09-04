İtfaiyecileri sahneye çıkardı

Popçu Buray, Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluştu. Sanatçı, Kerki Solfej kapsamında sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı konseri izleyenler arasında yer alan itfaiye erleri ve orman bölge müdürlüğü çalışanlarını sahneye davet etti.

Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen yangınlarda canları pahasına kahramanca çalışan itfaiyecileri konserinde ağırlayan Buray, "Bugün aramızda çok özel insanlar var. Onlar son orman yangınlarında canlarını hiçe sayarak, gecelerini gündüzlerine katarak çalışan kahraman itfaiye çalışanlarımız. Sizler vasıtasıyla tüm Türkiye'de görev yapan kahraman itfaiyecilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye sizlere minnettar, iyi ki varsınız" sözleriyle minnet duygularını dile getirdi.

