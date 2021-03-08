  • BIST
    1539.85
  • Dolar
    7,6565
  • Euro
    9,0999
  • Altın
    416,2540
İstanbul
1 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Halkbank'tan kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar finansal destek
Başkan Erdoğan: "Büyümede Çin'den sonra ikinci sıradayız"
'Allah'ı bilmezsem hiç olarak gideceğim'
Danimarkalı bakandan korkutan açıklama
"Kadınlar hayatın her alanında var"
Yunanistan'da büyük panik!
İsyan ettiren görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor
İmamoğlu'nun Akşener-Buldan paylaşımı İP'i gerdi
Rusya'ya 'dezenformasyon' suçlaması!
Yemen'de acı olay! 8 ölü 170 yaralı
Engelli çocukların ‘polis kimliği' mutluluğu
Dizi davul gibi şişti
Resimli terapi
Kayıp zamanın bekçisi
Oxford parası mezarlık kapısından
WhatsApp mesajları kendi kendine silinecek
Evde yatan hasta bakımını kolaylaştıran tüyolar
Sakiler'den yeni şarkı
Koruması yağmurdan korudu
Kadın sağlık çalışanlarını unutmadı
Bardaklar Yağmur'un atölyesinden
Saldırı sonrası ringde
46. yaşa HES kodlu merhaba
Köpek balıklarıyla kafessiz dalış
08 Mart 2021 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:08 Mart 2021 Pazartesi 11:00:00

İsyan ettiren görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor

ABONE OL

Eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap Türkiye'yi isyan ettirdi. Sosyal medyadaki bazı yorumlar bu canilerin nasıl bir iklimden beslendiğini gözler önüne serdi.

Samsun Canik'te önceki akşam İbrahim Zarap, kendisinde kalan 5 yaşındaki kızını teslim etmek için eski eşi E.M. ile buluştu. 3 yıl önce boşandığı öğreniler çift tartıştı. Zarap, genç kadına tekme-tokat saldırdı. Saldırgan, çevredeki vatandaşlarca etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Yüzünde ve kafasında darp sonucu ezikler oluşan E.M., hastanede tedaviye alındı.

KAFA TRAVMASI VAR

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müşahede altında tutulan kadını ziyaret eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Hayati tehlikesi yok, konuşmakta zorlanıyor" dedi. Başhekimi Ahmet Şen de "Kafa travması var. Bilinci açık. Birkaç gün takip edeceğiz" diye konuştu.

ANNE-KIZA KORUMA

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, E.M. ve kızının koruma altına alındığını duyurdu. Daha önce de şiddet gördüğü eski eşini şikayet ettiğini söyleyen M.E., "Dışarı çıkmasını asla istemiyorum, hep tutuklu kalsın" dedi.

'KADINA ŞİDDETE HAYIR' DEMEKTEN YORULDUK, YETER

Sanat dünyasının ünlü isimleri de kadına şiddete sessiz kalmadı.

Sinan Akçıl: Kadına şiddete hayır demekten yorulduk. Değişen bir şey yok!

Burcu Kara: Öğrenememişsen bir insana hele ki çocuğunun annesine nasıl davranacağını, kanunlar sana öğretmeli artık!

Yaptığı yanına kâr kalmayacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak."

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Böylesine bir gözü dönmüşlük nasıl bir ruh halinin yansımasıdır bilemedim. Olayın yakından takipçisiyiz."

Siber zorbalar işbaşında

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler kadar, siber zorbaların şiddeti meşru gösterme çabaları da tepki çekti. Söz konusu paylaşımlarda "Kim bilir kadın ne yaptı" ifadeleri yer alırken, saldırganın adına açılan sahte bir profil hesabında ise "Karımı dövüp dövmeyeceğimi size sormam" denildi. Paylaşımlar caninin nasıl bir iklimden beslendiğini gözler önüne serdi.

Etiketler : eski eş kadına şiddet samsun ibrahim zarap
Final pozu

Final pozu
Mesleğimi bırakmadım

Mesleğimi bırakmadım
Önce iş sonra bebek

Önce iş sonra bebek
Hakaret ettiğiniz kadın 5 bebek kaybetti

Hakaret ettiğiniz kadın 5 bebek kaybetti
Ufak sıyrıklar kaldı

Ufak sıyrıklar kaldı
Twitter'daki saçmalıklar bana ait değil

Twitter'daki saçmalıklar bana ait değil
Oyunculukla nefes alabiliyorum

Oyunculukla nefes alabiliyorum
Yeşilçam'ı anlatacaklar

Yeşilçam'ı anlatacaklar
Yemek arası mızıka şov

Yemek arası mızıka şov

EN ÇOK OKUNAN HABERLER