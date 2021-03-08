İsyan ettiren görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor

Samsun Canik'te önceki akşam İbrahim Zarap, kendisinde kalan 5 yaşındaki kızını teslim etmek için eski eşi E.M. ile buluştu. 3 yıl önce boşandığı öğreniler çift tartıştı. Zarap, genç kadına tekme-tokat saldırdı. Saldırgan, çevredeki vatandaşlarca etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Yüzünde ve kafasında darp sonucu ezikler oluşan E.M., hastanede tedaviye alındı.



KAFA TRAVMASI VAR

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müşahede altında tutulan kadını ziyaret eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Hayati tehlikesi yok, konuşmakta zorlanıyor" dedi. Başhekimi Ahmet Şen de "Kafa travması var. Bilinci açık. Birkaç gün takip edeceğiz" diye konuştu.

ANNE-KIZA KORUMA

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, E.M. ve kızının koruma altına alındığını duyurdu. Daha önce de şiddet gördüğü eski eşini şikayet ettiğini söyleyen M.E., "Dışarı çıkmasını asla istemiyorum, hep tutuklu kalsın" dedi.

'KADINA ŞİDDETE HAYIR' DEMEKTEN YORULDUK, YETER

Sanat dünyasının ünlü isimleri de kadına şiddete sessiz kalmadı.

Sinan Akçıl: Kadına şiddete hayır demekten yorulduk. Değişen bir şey yok!

Burcu Kara: Öğrenememişsen bir insana hele ki çocuğunun annesine nasıl davranacağını, kanunlar sana öğretmeli artık!

Yaptığı yanına kâr kalmayacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak."

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Böylesine bir gözü dönmüşlük nasıl bir ruh halinin yansımasıdır bilemedim. Olayın yakından takipçisiyiz."

Siber zorbalar işbaşında

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler kadar, siber zorbaların şiddeti meşru gösterme çabaları da tepki çekti. Söz konusu paylaşımlarda "Kim bilir kadın ne yaptı" ifadeleri yer alırken, saldırganın adına açılan sahte bir profil hesabında ise "Karımı dövüp dövmeyeceğimi size sormam" denildi. Paylaşımlar caninin nasıl bir iklimden beslendiğini gözler önüne serdi.