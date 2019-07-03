İsyan ettiren görüntü
Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana geldi.
Sultan 2. Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde önemli görevler üstlenen devlet adamı İshak Paşa'nın yaptırdığı İshakpaşa Külliyesi içindeki Osmanlı Dönemi'ne ait mezarların, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmesi sonucu 600 yıllık külliyedeki mezartaşları kırıldı.
İKİNCİ KEZ SALDIRIYA UĞRADI
Türbede daha önce de ahşap kapıların kırıldığını belirten, İshakpaşa Camii imamı Mehmet Nuri Memiş, “Yaşanan olay bizi çok üzdü. Değerlerimizi muhafaza etmek, gelecek nesillere aktarmak istiyorsak, bu mekânlara değer vermemiz gerekiyor. Gücümüz yettiği kadar korumaya çalışıyoruz ama yeterli olmuyor. Yetkililerin burayı koruma altına almasını istiyoruz” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.
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