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15 Mart 2021 Pazartesi 16:43:00 - Güncelleme:15 Mart 2021 Pazartesi 16:43:00

İstiklal Caddesi geçici süreyle kapatıldı

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yoğunluğun artması nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde geçici süreyle kapatıldı.

İstanbulluların uğrak yeri İstiklal Caddesi'nde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Yoğunluğun artması sebebiyle cadde geçici süreyle kapatıldı.

TRT Haber'in haberine göre Türkiye'nin dört bir yanında koronavirüs tedbirlerinin denetlenmesine devam ediliyor.

İstanbul'un en yoğun yerlerinden sayılan İstiklal Caddesi de kontrol edildi.

Yoğunluğun artması, tedbirlere uyulmaması üzerine caddeye girişler geçici süreyle kapatıldı.

Etiketler : istiklal caddesi taksim koronavirüs pandemi
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