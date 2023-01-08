İstemediğiniz durumlarda 'hayır' diyebilmeyi öğrenin

Bu durum yetişkin hayatında aile, iş, dost ve aşk ilişkileri gibi her türden ilişkide sıkıntılı durumlara sebep olabildiği gibi kişinin aklını sürekli meşgul ederek huzurunu kaçırabilir. Birey istemeyerek sırf kabul görmek için söyleyemediği hayır kelimesinden dolayı hayatında ruhsal ve düşünsel olarak birçok sıkıntı yaşamaktadır.



Peki;

"Hayır" demek hepimize neden bu kadar zor gelir? Onaylamadığımız düşünceleri onaylar görünmek pahasına, bizi başkalarına uyum sağlamaya iten nedir? İlişkilerimizde sevilmeme ya da reddedilme tehdidi bizi nasıl kontrol altına alır? Haklı bir "hayır"ı ifade etmek, gerçek bir bireyin oluşmasına nasıl katkıda bulunur? Toplumsal kalıplardan kurtularak düşüncelerimizi özgürce ifade edebilmek ne kadar mümkündür?

Bazı insanlar için hayır demek zordur, bazı insanlara hayır demek ise daha zordur. Hayır demekte zorluk yaşayan bireylerin kişilik özelliklerine bakıldığında ürkeklik, çekingenlik, değerlendirilme kaygısı, performans kaygısı, özgüvensizlik, kendini küçümseme ya da ya da kuşkuculuk duyguları dikkat çeker. Bu durum davranışlarınıza edilgenlik, bağımlılık, kendini savunma konusunda güçlük çekme, düşüncelerini açıkça ifade etmede yetersizlik, tartışmaktan kaçınma, öfke krizleri ve üzüntü olarak yansır. Birey hayır demekten kendini toplumda yeri olmayan gölge birey olarak hisseder. Zamanla fikirleri olmayan, değersiz ve kabul edilmeyen yetersiz bir birey olarak görmeye başlar. Fakat içten içe değişim yaşamak istemektedir.

"Hayır" demek ve başkalarının sizden istediklerini yapmak konusunda seçici olmak, özgüveninizi arttıracak gerçek bir kişisel güç!

Değişimi başlatmadan önce hayır deme konusunda bir sorununuz olduğunu kabul etmek çok önemlidir. Daha sonra kendinize gerçekçi hedefler belirleyin. Bu hedefleri uygulamaya geçtiğinizde hazırlıklı olmanız gereken şeylerden biri de sizin dışınızdakilerin tepkileridir. İlk aldığınız tepki de vazgeçmemek önemlidir. Kendinize inanın ve kararlı olun.

Kişisel hedeflerinizi belirledikten sonra kullanabileceğiniz birçok yöntem var. Aslında burada önemli olan, nasıl "hayır" dediğinizdir. Sonuç olarak herkesin olduğu gibi, sizin de kendi öncelikleriniz ve ihtiyaçlarınız olduğunu unutmayın. Hayır demek, kendi zamanınıza ve alanınıza verdiğiniz değeri göstermektedir. Hayır demenin yolları pek çok farklı durumda farklı bir yöntem olarak uygulanabilir. Örneğin, arkadaşınız sizden bir konuda yardım istedi. Normalde arkadaşınıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarsınız ama o sırada kendinizi bunu yapacak motivede hissetmiyorsanız sadece "Hayır ama..." yöntemi ile yanıt verin. "Hayır, ama yarın sana yardımcı olmayı çok isterim" gibi bir yanıt hem içtenlik taşır hem de reddedilmeye neden olmadan başka seçenekler olduğuna işaret eder. Böylece karşınızdaki kişinin dikkati "hayır" yanıtından "ama"ya kayar ve "hayır"ın şiddeti azaltılmış olur. Elbette, "hayır"ın etkisini tamamen ortadan kaldırmamak önemlidir. Kararsız hayırlardan kaçınmak amacıyla kabul edemediğiniz şeyleri açıkça ifade etmelisiniz. Ama kelimesi çok güçlü bir kelimedir buna daha sonra değineceğim..

Hayır demeyi öğrenmek için kullanabileceğiniz diğer bir yöntem ise hemen "evet" ya da "hayır" dememektir. Örneğin, "Önce biraz düşüneyim, sonra sana cevap veririm" cümlesini kullanabilirsiniz. Bu cümle, "hayır" demekten çok, "belki" demek anlamına gelir. Eğer size teklif edilen şey ilginizi çekiyorsa ama henüz "evet" demek istemiyorsanız, bu cümleyi kullanabilirsiniz. Çünkü bazen modumuz çok iyi ya da çok kötü olabilir. Bu gibi zamanlarda hemen cevap vermek akıllıca olmaz. İhtiyacınız olduğunda bu tarz bir cevabı kullanabilir, iyice düşündükten sonra net cevabınızı verebilirsiniz.

Hayır kelimesini kullanırken yardım alabileceğiniz yöntemlerden biri de "ben" dilini benimsemektir. "Sen" dili suçlayıcı bir ton taşıyabilir. Örneğin, eşiniz siz rejimdeyken size çikolata uzattığında "Böyle şekerli şeyleri yemen çok zararlı ya da rejimde olduğumu biliyorsun. Neden bana çikolata uzatıyorsun" demek yerine ki burada suçlayıcı bir sen dili vardır ;"Hayır, teşekkür ederim, ben yemeyeceğim" diyebilirsiniz ki burda duyguları ifade eden ben dili vardır. "Sen" dili kullanmadan "ben" ya da "biz" dilini kullanmak daha olumlu sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır.

Son olarak; kendinize zaman ayırmak, hayır demeyi öğrenmenin en iyi yoludur. Kendinize ilk önce siz değer verin. Hayır demek, sizin için önemli olan şeylere evet demenizin önünü açar, anlamsız meşguliyetler içinde boğulmak yerine sizin için en önemli olan şeyler için alan açılmasını sağlar. Etkili yöntemlerle toplumsal yaşamdan soyutlanmadan sağlıklı ilişkiler geliştirebiliriz.

Kimya Çiftçi Dumlu / Sosyolog-Aile Danışmanı