VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ağaçta mahsur kalan vaşak kurtarıldı
Yurtta hava durumu
Şehitlerin izinde yürümek için binlerce vatandaş Allahuekber'de bir araya geldi
Başakşehir, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak
Milli Eğitim Bakanlığı 2022'de atılan adımları içeren video klip hazırladı
Galatasaray'dan Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı
Beykoz'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Sıfır konut kampanyasında yine fırsatçı oyunu
6'lı masa sürücüsüz metroyu keşfetti!
Paris'te sarı yelekliler hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi
"Yabancılar yalvarsalar da savunmada tercih etmeyiz"
Mütefekkir yazar Yaşar Kaplan hayatını kaybetti
İBB'nin metro fiyaskosu... İlk günden 'teknik arıza' anonsu
Türk konsolosluğuna alçak saldırı! Molotofkokteyli ile hedef aldılar
E-3A AWACS Türkiye semalarında!
Neyzen'e devam
Enerjik Keremcem
Veremli kişi hastalığı bir yılda 15 kişiye bulaştırıyor
Virüslerin davranış şekiller değişti
Uyku getiren tüyolar
Başkan Erdoğan müjdeyi bu sözlerle duyurdu
"Türkiye'nin düşmanlığı çok tehlikelidir"
Bugün burçları neler bekliyor? 8 Ocak 2023 Pazar günlük burç yorumları:
08 Ocak 2023 Pazar 07:00:00 - Güncelleme:08 Ocak 2023 Pazar 07:00:00

İstemediğiniz durumlarda 'hayır' diyebilmeyi öğrenin

Kaynak: Kimya Çiftçi Dumlu / Sosyolog-Aile Danışmanı

ABONE OL

Çocukken kolaylıkla diyebildiğimiz hayır kelimesi, zamanla itiraz etmeyi saygısızlık ve muhalefetle, ayıp ve toplumdan soyutlanma ile bağdaştırılan, toplumsal kabul için hayır dememenin gerekli olduğunu düşünen bir bireye dönüştüren toplumsal kodlar arttıkça "hayır" kelimesi de ortadan kalkmaktadır.

Bu durum yetişkin hayatında aile, iş, dost ve aşk ilişkileri gibi her türden ilişkide sıkıntılı durumlara sebep olabildiği gibi kişinin aklını sürekli meşgul ederek huzurunu kaçırabilir. Birey istemeyerek sırf kabul görmek için söyleyemediği hayır kelimesinden dolayı hayatında ruhsal ve düşünsel olarak birçok sıkıntı yaşamaktadır.

Peki;

"Hayır" demek hepimize neden bu kadar zor gelir? Onaylamadığımız düşünceleri onaylar görünmek pahasına, bizi başkalarına uyum sağlamaya iten nedir? İlişkilerimizde sevilmeme ya da reddedilme tehdidi bizi nasıl kontrol altına alır? Haklı bir "hayır"ı ifade etmek, gerçek bir bireyin oluşmasına nasıl katkıda bulunur? Toplumsal kalıplardan kurtularak düşüncelerimizi özgürce ifade edebilmek ne kadar mümkündür?

Bazı insanlar için hayır demek zordur, bazı insanlara hayır demek ise daha zordur. Hayır demekte zorluk yaşayan bireylerin kişilik özelliklerine bakıldığında ürkeklik, çekingenlik, değerlendirilme kaygısı, performans kaygısı, özgüvensizlik, kendini küçümseme ya da ya da kuşkuculuk duyguları dikkat çeker. Bu durum davranışlarınıza edilgenlik, bağımlılık, kendini savunma konusunda güçlük çekme, düşüncelerini açıkça ifade etmede yetersizlik, tartışmaktan kaçınma, öfke krizleri ve üzüntü olarak yansır. Birey hayır demekten kendini toplumda yeri olmayan gölge birey olarak hisseder. Zamanla fikirleri olmayan, değersiz ve kabul edilmeyen yetersiz bir birey olarak görmeye başlar. Fakat içten içe değişim yaşamak istemektedir.

"Hayır" demek ve başkalarının sizden istediklerini yapmak konusunda seçici olmak, özgüveninizi arttıracak gerçek bir kişisel güç!

Değişimi başlatmadan önce hayır deme konusunda bir sorununuz olduğunu kabul etmek çok önemlidir. Daha sonra kendinize gerçekçi hedefler belirleyin. Bu hedefleri uygulamaya geçtiğinizde hazırlıklı olmanız gereken şeylerden biri de sizin dışınızdakilerin tepkileridir. İlk aldığınız tepki de vazgeçmemek önemlidir. Kendinize inanın ve kararlı olun.

Kişisel hedeflerinizi belirledikten sonra kullanabileceğiniz birçok yöntem var. Aslında burada önemli olan, nasıl "hayır" dediğinizdir. Sonuç olarak herkesin olduğu gibi, sizin de kendi öncelikleriniz ve ihtiyaçlarınız olduğunu unutmayın. Hayır demek, kendi zamanınıza ve alanınıza verdiğiniz değeri göstermektedir. Hayır demenin yolları pek çok farklı durumda farklı bir yöntem olarak uygulanabilir. Örneğin, arkadaşınız sizden bir konuda yardım istedi. Normalde arkadaşınıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarsınız ama o sırada kendinizi bunu yapacak motivede hissetmiyorsanız sadece "Hayır ama..." yöntemi ile yanıt verin. "Hayır, ama yarın sana yardımcı olmayı çok isterim" gibi bir yanıt hem içtenlik taşır hem de reddedilmeye neden olmadan başka seçenekler olduğuna işaret eder. Böylece karşınızdaki kişinin dikkati "hayır" yanıtından "ama"ya kayar ve "hayır"ın şiddeti azaltılmış olur. Elbette, "hayır"ın etkisini tamamen ortadan kaldırmamak önemlidir. Kararsız hayırlardan kaçınmak amacıyla kabul edemediğiniz şeyleri açıkça ifade etmelisiniz. Ama kelimesi çok güçlü bir kelimedir buna daha sonra değineceğim..

Hayır demeyi öğrenmek için kullanabileceğiniz diğer bir yöntem ise hemen "evet" ya da "hayır" dememektir. Örneğin, "Önce biraz düşüneyim, sonra sana cevap veririm" cümlesini kullanabilirsiniz. Bu cümle, "hayır" demekten çok, "belki" demek anlamına gelir. Eğer size teklif edilen şey ilginizi çekiyorsa ama henüz "evet" demek istemiyorsanız, bu cümleyi kullanabilirsiniz. Çünkü bazen modumuz çok iyi ya da çok kötü olabilir. Bu gibi zamanlarda hemen cevap vermek akıllıca olmaz. İhtiyacınız olduğunda bu tarz bir cevabı kullanabilir, iyice düşündükten sonra net cevabınızı verebilirsiniz.

Hayır kelimesini kullanırken yardım alabileceğiniz yöntemlerden biri de "ben" dilini benimsemektir. "Sen" dili suçlayıcı bir ton taşıyabilir. Örneğin, eşiniz siz rejimdeyken size çikolata uzattığında "Böyle şekerli şeyleri yemen çok zararlı ya da rejimde olduğumu biliyorsun. Neden bana çikolata uzatıyorsun" demek yerine ki burada suçlayıcı bir sen dili vardır ;"Hayır, teşekkür ederim, ben yemeyeceğim" diyebilirsiniz ki burda duyguları ifade eden ben dili vardır. "Sen" dili kullanmadan "ben" ya da "biz" dilini kullanmak daha olumlu sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır.

Son olarak; kendinize zaman ayırmak, hayır demeyi öğrenmenin en iyi yoludur. Kendinize ilk önce siz değer verin. Hayır demek, sizin için önemli olan şeylere evet demenizin önünü açar, anlamsız meşguliyetler içinde boğulmak yerine sizin için en önemli olan şeyler için alan açılmasını sağlar. Etkili yöntemlerle toplumsal yaşamdan soyutlanmadan sağlıklı ilişkiler geliştirebiliriz.

Kimya Çiftçi Dumlu / Sosyolog-Aile Danışmanı

Etiketler : toplum insan hayır kimya çiftçi dumlu sosyolog aile danışmanı
2 gün 2 gece açılış

2 gün 2 gece açılış
Yeni yıla yeni şarkı

Yeni yıla yeni şarkı
40 yaşa 40 altın

40 yaşa 40 altın
Drone'lu kahve servisi

Drone'lu kahve servisi
Neslican'a geri sayım

Neslican'a geri sayım
47 milyonluk imza

47 milyonluk imza
Minikler müzikali

Minikler müzikali
Erkek de mutfağa girmeli

Erkek de mutfağa girmeli
Hem oynadılar hem şarkı söylediler

Hem oynadılar hem şarkı söylediler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX