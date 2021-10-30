İşte Squid Game Adana

Seyhan Baraj Gölü kıyısında balçıkların içinde oynanan ve kimsenin kazanamadığı rekabet sonunda ise herkese Adana kebap ısmarlandı.

FENOMENLER DE KATILDI

Dünya genelinde 110 milyonun üzerinde izleyiciye ulaşan Squid Game, dünyanın en çok izlenen dizileri arasına girdi. Kebapçı Uğur Aydın dizideki kıyafetlerden satın alıp, aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 15 genç ile oluşturduğu ekiple Adana usulü Squid Game oynadı.

KIRILABİLİR DEMİRLER VARDI

Sarıçam ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü kıyısında oynanan oyunda bir barfiks platformu kuruldu ve altına balçık konuldu. Bir demirin sağlam, diğer demirin ise kırılabilir olduğu platformu hiç kimse tamamlayamadı. Oyunun sonunda ise herkese Adana kebap ısmarlandı.