  • BIST
    105520
  • Dolar
    6,8223
  • Euro
    7,5691
  • Altın
    379,2370
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan flaş açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı, koronayla mücadelede alınan yeni kararları açıkladı
Denizli'den acı haber! Büşra öğretmenin kahreden ölümü...
Pandemi, eskrimci gençleri durduramadı
Kayınbiraderinin ölüsünü gören kadının gözyaşları
ABD'de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı
Bakan Soylu duyurdu! Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
PSG, Icardi'nin bonservisini aldı
65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin 105 bin 611'e yükseldi
George Floyd'un kardeşinden flaş sözler: Trump bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Süt sektöründen ihracat desteği talebi
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine 'işgal' diyenlere sert tepki
İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı
Bakan müjdeyi verdi! Marmaray ve Başkentray seferlere başlıyor
Avusturyalı şampiyon dövüşçü Willi (Halit) Ott'un nişanlısı da Müslümanlıkla şereflendi
Libya ordusunun 7 mensubu Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralandı
SunExpress iç hat uçuşlarına yarın başlıyor
Beşiktaş Başkanı Çebi müjdeli haberi verdi
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
İçişleri Bakanlığı: Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Bakan Koca: Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir
Başkan Erdoğan, açılışını yapmak için geldiği Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ...
Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı
30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:24:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2020 Cumartesi 12:24:00

İstanbul'un yüzde 44,4'ü orman

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Herkesin bildiğinin aksine İstanbul'un yüzde 44,4'ü orman." dedi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da fiili olarak tarım yapılan alanın da yüzde 18,3 olduğunu bunun da yaklaşık 100 bin hektarlık bir alana tekabül ettiğini söyledi.

Karaca, "100 bin hektarlık alanda biz yağlı tohum bitkileri, kanola üretimi, kesme çiçekçilik, mantar, örtü altı yetiştiriciliği, yine 150 bin küçükbaş, 100 bin civarında büyükbaş hayvan varlığı ile tarımsal hasıla ile iyi bir noktadayız." açıklamasında bulundu.

Herkesin bildiğinin aksine İstanbul'un yüzde 44,4'ü orman olduğunun altını çizen Karaca, İstanbul tarihi, kültürel, turizmin ve sanayinin başkenti olduğu kadar tarım ve hayvancılık kadar oldukça önemli bir yere sahip." diye konuştu.

3 bin 500 adet kayıtlı çiftçimiz var"

Karaca, şunları kaydetti: "Bunu nereden anlıyoruz. Türkiye'de kanola üretiminin yüzde 12,9'u İstanbul'da. İstanbul bu noktada Türkiye'de 2. sırada. Ayçiçek üretiminde 13. sırada, Kesme çiçekçilikte ilk sıralarda yer alıyor. Manda varlığı bakımından İstanbul Türkiye 2'ncisi, İşletme büyüklüğü açısından Türkiye birincisi. Koranavirüs (Kovid-19) sürecinde gıdanın ve üretimin çok önemli olduğunu anladık. İstanbul'da Kovid-19 sürecinde üretim arttı. Çünkü bunu anladığımız için bizler sahaya inerek hiç bir alanın boş kalmaması açısından çaba gösterdik.

Arkadaşlarımız sahaya indiler. Bu noktada biz İstanbul çiftçisine hatırı sayılır bir destek sağlıyoruz. 50 milyon lira yıllık bitkisel üretim olmak üzere yaklaşık 16 milyon lira hayvansal üretim olmak üzere 66 milyon lira civarında destek sağladık. Bu desteklerimizle beraber günden güne geriye değil ileriye doğru gidiyoruz. Bitkisel ve hayvansal üretim miktarı Türkiye'de bir çok noktada ileri bir seviyede."

"İstanbul'da gerçekten hepimize yetecek üretim alanları var. Doğasıyla mükemmel. Özellikle kırsal turizmi önemsiyoruz." diyen Karaca sözlerini şöyle tamamladı:

" Kırsal turizmde de gelip burada kalabilecek ve gezebilecekleri alanlar var. Bir işletmemiz meyve bahçesinde gelip meyvenizi topluyorsunuz. Meyve toplamanın zevkini alıyorsunuz. Buradan meyvenizi alıp gidiyorsunuz. Aynı şekilde gezen tavuk işletmelerimiz var. Çiftçi kayıt sistemimize kayıtlı 3 bin 500 adet çiftçimiz var. Hedefimiz bunu daha da artırmak mülkiyet problemlerinden dolayı kayıt altına alamadığımız alanları kayıt altına alarak bunu 5 bine çıkarmayı düşünüyoruz."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER