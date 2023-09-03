İstanbul'un ortasında Çocuk Köyü sevinci

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in çocuklar için hayata geçirdiği 'Çocuk Köyü Projesi' Çobançeşme Güzeltepe Mahallesi'nde hizmete açıldı. Çocukların keyifli vakit geçirmesi için planlanan proje, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen 'Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda ödüle layık görüldü.



Başkan Köken, programa katılan çocuklarla birlikte eğlendi. Çocukların keyifli vakit geçirebileceği toplamda 24 bin 276 metrekare büyüklükteki yeşil alanda bulunan proje üzerinde oluşturulan Çocuk Köyü içerisinde, mini tren, atlı karınca, macera parkuru, eğlence donatıları, uçak ve sevilen çizgi film karakterleri yer alıyor.