İstanbul'un ortasında bal hasadı

Laz bakkal Fatih Bostan memleketi Rize'ye gidemeyince bakkalın önündeki ağaca arı kovanı yerleştirdi. 4 ay sonra ilk hasadını yapan Laz bakkal, ücretsiz dağıttığı ballarla mahallelinin hem ağzını tatlandırdı hem de yüzlerini gülümsetti.



ARILARA GÖZÜ GİBİ BAKTI

İstanbul Kadıköy'de bakkal işleten ve 'Laz bakkal' olarak bilinen Rize doğumlu Fatih Bostan, gençlik yıllarında geldiği İstanbul'dan memleketine temelli olarak dönemedi. Memleketindeki doğal ürünlerin hasretini çeken Bostan, 4 ay önce bakkalının önündeki ağaca iki tane karakovan koydu.

MAHALLELİ ŞAŞKIN VE MUTLU

4 aylık bekleyişin ardından kovanlar ilk hasadını verdi. Fatih Bostan, geçtiğimiz günlerde üretilen yaklaşık 8 kilo balı, mahalle sakinlerine ikram edeceğini duyurdu. Şaşıran ve duruma çok gülen mahalleli, tadına baktıkları tamamen doğal ve katkısız olan balı çok beğendiklerini söyledi.

Kedi köpek sever gibi seviyorlar



Fatih Bostan, "Mahalleli kedi, köpeği nasıl seviyorsa arıları da öyle sevdiler. Hatta bir akşam yağmur yağdı, kovanı kapatmaya çıktım. Balkondan bana 'Hop, kimsin' diye bağırdılar. O kadar sahiplendiler. Arılarımız da çalıştı, 8 kilo bal yaptı" dedi.