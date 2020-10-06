İstanbul'un köprüleri 'serebral palsi' için yeşile büründü
Kaynak: AA
"Dünya Serebral Palsi Günü" kapsamında Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, hastalığın simge rengi yeşil ile ışıklandırıldı.
Serebral Palsi hastalığına dikkati çekmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, hastalığın simge rengi yeşil ile aydınlatıldı.
Serebral palsi hastalığının bilinirliğini arttırmak amacıyla çeşitli ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda, önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge eserleri ile köprüleri bu kez "Dünya Serebral Palsi Günü" için renklendirildi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hastalığın simge rengi yeşile büründü.
Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentoyu işgal etti
- Van'da saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist yakalandı
- İstanbul'un köprüleri 'serebral palsi' için yeşile büründü
- MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
- 'Geçici Plakalı' uygulamasında usulsüzlük yapıldığı tespit edildi! Birçok lüks araca ceza kesildi
- Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis
- Uzaktan eğitime katılmıyordu! Matematik öğretmeni evinde ölü bulundu