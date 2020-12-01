İstanbul'un göbeğinde skandal! Karartılmış camlar ele verdi

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01 Aralık 2020 Salı 07:17:00 - Güncelleme:01 Aralık 2020 Salı 08:30:00

İstanbul'un göbeğinde korona partisi: 120 lira ceza kesildi

Kaynak: AA

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İstanbul'un göbeği Beyoğlu'nda 3 katlı ve camları karartılmış bir binaya kişilerin giriş çıkışından şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları incelemede içeride izinsiz eğlence düzenlendiğini belirledi. 40 kişiye 120 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul'un göbeği Beyoğlu'nda 3 katlı ve camları karartılmış bir binaya kişilerin giriş çıkışından şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları incelemede içeride izinsiz eğlence düzenlendiğini belirledi. 40 kişiye 120 bin lira para cezası kesildi.

Beyoğlu Hamalbaşı Caddesi'nde 3 katlı ve camları karartılmış bir binaya kişilerin giriş çıkışından şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları incelemede içeride izinsiz eğlence düzenlendiğini belirledi.

TOPLAMDA 120 LİRA CEZA

Binadaki mekanda çoğu yabancı uyruklu 40 kişiyi yakalayan ekipler, Kovid-19 tedbirlerine ve kurallarına uymadıkları için toplam 120 bin lira idari para cezası kesti.

Öte yandan mekandan çıkan bazı kişiler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Etiketler : KORONA PARTİ BASKIN POLİS
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