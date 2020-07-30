İstanbul'un göbeğinde asılmış halde bulundu
İstanbul'da Kağıthane D-100 Karayolu kenarında bir kişi, ağaca iple asılmış halde ölü bulundu. Cesette darp izlerine de rastlandı.
İstanbul'da Çağlayan Okmeydanı-Hastane metrobüs durağı yakınlarında sabah saatlerinde bir trafik polisi, D-100 (E-5) Karayolu kenarındaki yeşillik alanda ağaca iple asılı bir erkek cesedi görerek ilgili birimlere haber verdi. Olay yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin üzerinde kimliğini belirleyecek herhangi bir evrak bulunamazken, cebinden sadece çakmak çıktı.
DARP İZLERİNE RASTLANDI
Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde yaptıkları incelemede darp izlerine rastladı. Yapılan incelemelerin ardından, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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