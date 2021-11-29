Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu tam fırtına, İstanbul'da sabah saatlerinde başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluştu.

FIRTINA ESENYURT VE SULTANGAZİ'DE CAN ALDI

Esenyurt'ta bir binanın çatısı yolda yürüyen Elif Şanver ve çocuğunun üzerine düştü. Anne Şanver, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çocuğu ise hastaneye kaldırıldı. Bu arada görgü tanıkları annenin çatının üzerlerine düşeceğini farkederek son anda korumak için çocuğunun üzerine kapandığını anlattı.

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde de çatıdan düşen parçaların isabet ettiği bir kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CAN KAYBI 4'E YÜKSELDİ

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan fırtına nedeniyle 1'i yabancı uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiğini 3'ü ağır, 19 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış, 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."

BEYLİKDÜZÜ'NDE DIŞ CEPHE KOPTU

Beylikdüzü'nde bulunan bir sitenin dış cephe parçası da şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Kopan parçalardan bazıları park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, site önüne şerit çekilerek önlem alındı.

Sultangazi'de 5 araç hasar gördü. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul'u fırtına vurdu: 4 kişi hayatını kaybetti 19 kişi yaralandı

LODOS BAŞAKŞEHİR'DE DE ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde yine şiddetli lodos nedeniyle bina ve iş yerlerinin çatısı uçtu. Tufan Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısı şiddetli rüzgara dayanamadı. Uçuşan çatı parçaları çevreye dağıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin çatı parçalarını güvenlik şekilde sökülmesi için çalışmaları sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy, Sultangazi, Çekmeköy, Maltepe, Avcılar, Eyüpsultan, Bağcılar ve Sultanbeyli'de ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları sonucunda; 1 ikamet ve çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi. Oluşan kazalarda 9 kişi de yaralandı.

ELEKTRİK TRAFOSUNDA PATLAMA

İstanbul Başakşehir Ayazma Millet Bahçesi'nde elektrik trafosunda patlama yaşandı. Millet Bahçesi'nde ki şiddetli lodos, elektrik direklerine de zarar verdi. Elektrik trafosunda yaşanan patlama kameralara yansıdı.

BEYOĞLU'NDA KAYNAK YAPILMIŞ PARÇA UÇTU

Beyoğlu'nda fırtınanın etkisiyle bir binanın çatısı üzerinde kaynak yapılmış halde bulunan büyük bir parça esen şiddetli rüzgarın etkisiyle yan binanın çatısına uçtu. Binada bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uçan çatı parçasıyla birlikte yaralanan kimse olmazken, parça itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

ÇATALCA'DA SAAT KULESİ DEVRİLDİ

Çatalca Serbest Bölge'de kapı girişindeki saat kulesi lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen saat kulesi parçalandı. O anlar kameraya yansıdı.

LODOS ETKİSİYLE 2 TIR, 1 KAMYONET DEVRİLDİ

Çatalça Büyükçekmece istikameti, Tem Bağlantı Yolu'nda ise seyir halinde bulunan 2 tır ve 1 kamyonet lodos nedeniyle devrildi.

Avcılar'da Ambarlı Limanı'nda da kuvvetli lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisi iskeleye çarptı.

HALKALI'DA VİNÇ DEVRİLDİ

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Halkalı'da da bir inşaat şantiyesinde vinç devrildi.

MOTOSİKLETLİLERİN KÖPRÜDE ZOR ANLARI

Kuvvetli lodos özellikle motosiklet sürücülerini zorladı. Kimi motosiklet sürücüleri metrobüs ve otobüsleri kendilerine siper ederek ilerlemeye çalışırken kimileri ise hız düşürmeyi tercih etti.

METEOROLOJİDEN BU GECE VE YARIN İÇİN UYARI

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, etkili olan rüzgarın şiddeti il ve bölgelerde şu şekilde ölçüldü;

Kuvvetli fırtına uyarılarımızın ardından bugün (29.11.2021 Pazartesi) saat 16:00 itibariyle İstanbul Beylikdüzü'nde 130 km/sa, Arnavutköy'de 125 km/sa, Çatalca Radar Sahasında 121 km/sa, Düzce Yığılca ve İzmir Narlıdere'de 111 km/sa, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkışı ve Düzce Gümüşova'da 108 km/sa, İzmir Çatalkaya Radar Sahasında 107 km/sa, Balıkesir Bigadiç/Gediktepe'de 102 km/sa, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos'da 101 km/sa, İzmir Urla, İstanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı'da 100 km/sa, İzmir Karaburun'da 99 km/sa, Konak'ta 97 km/sa en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın (30.11.2021 Salı) da Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa üzeri hızda esmesi beklenmektedir.