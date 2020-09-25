İstanbullular ne karara ne de mesafe kuralına uydu!
Kaynak: DHA
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler bu sabah da uygulanmadı. İşte gitmek için yola çıkan İstanbullular ne kural tanıdı ne mesafe kuralına uydu...
İstanbul'da bu sabah işe gitmek için metrobüsü kullananların koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
DHA'da yer alan habere göre, Söğütlüçeşme'den Avcılar istikametine sefer yapan metrobüsü kullanan vatandaşlar, İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı toplu taşıma kurallarına uymadı.
Yolcuların iç içe yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu kapasitesinin üçte birine kadar yolcu alınması kararı almıştı.
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