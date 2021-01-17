İstanbullular için kar uyarısı! Yağışlar kaç gün sürecek?

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminlerine göre, bugün ve yarın kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi. Yer yer kuvvetini arttıracak olan yağışlarla beraber sıcaklıkların özellikle Kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam edeceği ön görülüyor. Pazartesi günü de süreceği belirtilen kar yağışı salı gününden itibaren yurdu tek edecek.



METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Gümüşhane, Tokat, Sivas, Kütahya, Çankırı, Balıkesir'in doğusu, Kahramanmaraş'ın yüksekleri ve Toroslar mevkii ile sabah saatlerinde Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve özellikle gece saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam edeceği ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Gümüşhane, Tokat, Sivas, Kütahya, Çankırı, Balıkesir'in doğusu, Kahramanmaraş'ın yüksekleri ve Toroslar mevkii ile sabah saatlerinde Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu sabah ve özellikle gece saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA: Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Balıkesir'in doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya'da kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EGE: Çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimlerinin (Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa'nın Akhisar ilçesi). öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile sabah saatlerinde Göller yöresi ve Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde kar şeklinde görülecek yağışların; Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak, Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ve bölgenin yükseklerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Çankırı ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere kıyılarında yağmur ve sağanak, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinde yoğun olmak üzere iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde bölgenin doğusunun iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Batman ve Siirt'in yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ve Akdeniz’de fırtına; Marmara ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ: Hava Durumu: Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu, Batı Karadeniz’in batısı kuvvetli kar yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, batısı 3,0 ila 4,0 m; Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

MARMARA: Hava Durumu: Çok bulutlu ve doğusu kuvvetli kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa),akşam kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 k m/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ: Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 3,0 ila 4,0 m; Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ: Hava Durumu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatı, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m yer yer 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.