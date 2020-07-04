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04 Temmuz 2020 Cumartesi 20:03:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2020 Cumartesi 20:03:00

İstanbullular haftasonu piknik alanlarına ve plajlara akın etti

Kaynak: DHA

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Normalleşme adımlarının başlamasıyla birlikte havaların ısınmasını da fırsat bilen İstanbullular Belgrad Ormanı'na ve Gümüşdere Plajı'na akın etti.

Pandemi süreci nedeniyle uzun süredir evlerinde olan İstanbullular havaların ısınmasını fırsat bilip hafta sonunun keyfini çıkardı. Aileleriyle beraber Belgrad Ormanı'na giden vatandaşlar mangal yaptı. Piknik alanında yoğunluk görüntülendi.

BU KADAR KALABALIK OLDUĞUNU BİLSEYDİM GELMEZDİM

Ormanda piknik yapan Şükrü Güven eşinin rahatsız olduğunu ve uzun süre sonra ilk defa dışarı çıktığını belirterek "Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını elimizden geldiği kadar dikkate alıyoruz. Ormanın şu an aşırı derece kalabalık olduğunu görüyorum. Şu anda böyle olduğunu bilseydim, gelmezdim buraya" dedi.

SIKINTIDAN DOLAYI DIŞARI ÇIKTIK

Dışarı çıkarak güzel şeyler hissettiğini dile getiren Zeynel Sevimli ise "Evde kalmak bir hapisti dışarıda çocuğunla olmak her zaman güzeldir" ifadelerini kullandı. Sevimli, koronavirüse karşı aldığı önlemler sorusuna "3 aydır insanlardan uzaktık. Eşlerimizden dostlarımızdan uzaktık. Şimdi biraz hafifleyince ister istemez sıkıntıdan dolayı gelmeye başladık. Ormanda biraz sosyal mesafeye dikkat edilirse, maskeler takılırsa iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde cevap verdi

PANDEMİDE DENİZ ÇOK GÜZEL

Sarıyer'deki Gümüşdere Plajı'na da akın eden vatandaşlar görüntülendi. Denizin ve kumun tadını çıkan vatandaşların voleybol oynadığı görüldü. Yusuf Bakar "Pandemi döneminde denize girmek çok güzel, memnunuz" dedi.

GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARALIM DEDİK

Koronavirüsten korkmadığını, tedbir aldığını kaydeden Hasan Akdoğan, "Aracımızda maskeler var, elimizden geldiği kadar sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Gaziantep'ten misafirim geldiği için hafta sonu denize gelmek istedik. Güzel havanın tadını çıkaralım dedik" ifadesini kullandı

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