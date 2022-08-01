İstanbullular dikkat! Sağanak yağmur geliyor
Meteoroloji son dakika güncel hava durumu raporunu paylaştı. Kuvvetli sağanak yağmur geliyor. Peki İstanbul'da yağmur yağacak mı? Kuvvetli sağanak yağmur hangi illerde görülecek? İşte il il hava durumu raporu...
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, kuvvetli sağanak yağmur geliyor. Tarih ve saat belli oldu. Türkiye'de sıcak hava etkisini sürdürürken bazı illerde kuvvetli sağanak yağmur hakim olacak. Meteoroloji, güncel hava durumunu paylaştı. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu olacak.
SAĞANAK YAĞMUR
Türkiye'de sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ederken bazı illerde ise yağışlı hava hakim olacak. Tarih ve saat belli oldu. Kritik uyarı İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ili kapsıyor. Sağanak yağmur özellikle salı günü Marmara Bölgesi'nde kendisini gösterecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 30°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu
YOZGAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 33°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık