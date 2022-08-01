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01 Ağustos 2022 Pazartesi 08:56:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 08:56:00

İstanbullular dikkat! Sağanak yağmur geliyor

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Meteoroloji son dakika güncel hava durumu raporunu paylaştı. Kuvvetli sağanak yağmur geliyor. Peki İstanbul'da yağmur yağacak mı? Kuvvetli sağanak yağmur hangi illerde görülecek? İşte il il hava durumu raporu...

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, kuvvetli sağanak yağmur geliyor. Tarih ve saat belli oldu. Türkiye'de sıcak hava etkisini sürdürürken bazı illerde kuvvetli sağanak yağmur hakim olacak. Meteoroloji, güncel hava durumunu paylaştı. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu olacak.

SAĞANAK YAĞMUR

Türkiye'de sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ederken bazı illerde ise yağışlı hava hakim olacak. Tarih ve saat belli oldu. Kritik uyarı İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ili kapsıyor. Sağanak yağmur özellikle salı günü Marmara Bölgesi'nde kendisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu

YOZGAT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 33°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü istanbul sağanak yağmur
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