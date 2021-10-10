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10 Ekim 2021 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:10 Ekim 2021 Pazar 10:44:00

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre 10 il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak etkili olurken Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

10 Eylül güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'nin günlük hava tahminlerine göre, bugün 10 ilde sağanağın etkili olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey bölgelerde zaman zaman orta kuvvette eseceği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava tahminlerini paylaştı. Son değerlendirmelere göre, kuzey kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Etiketler : Meteoroloji sağanak yağmur istanbul
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